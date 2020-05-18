وزير التعليم يكشف سبب عدم إلغاء امتحانات الثانوية مثل دول أخرى

تحدث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مطالبة بعض الطلاب بإلغاء امتحانات الثانوية العامة أسوة ببعض الدول، فقال "كل دولة في العالم لها ظروفها، فيه دول عملت حظر كامل فيه دول عاملة حظر مخفف، نسب الوفيات في الدول مختلفة، المعطيات مختلفة، شكل التعليم مختلف، فيه نظم تعليم فيها أعمال سنة يمكن الاعتداد بها، إحنا معندناش".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد": "لو معملناش امتحانات الثانوية العامة مش هنلاقي أي طالب عنده نمرة واحدة نحاسبه عليها وندخله بيها الجامعة، عشان كده دي آخر دفعة في الثانوية التقليدية، لو كان عندنا ثانوية تراكمية كنا عرفنا ندخلهم بدون امتحانات".

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن القانون المصري المنظم للثانوية العامة لا يوجد به سوى أداء الامتحانات وليس هناك بديل آخر، "فيه ناس عاوزه تحضر الامتحان، اللي عاوز يؤدي الامتحان الدولة قامت اللي عليها ووفرت ذلك بكل الاحتياطات الممكنة وأخذنا بكل الأسباب، ولمن لا يرغب في ذلك فده قراره الشخصي ولا يؤثر على المحيطين به".