عيسى يتمسك بحب رانيا ويرفض سارة في الحلقة 27 من مسلسل حب عمري

على الرغم من إثبات براءته وسحب النيابة الطعن على حكم المحكمة، فإن ذلك لم يمنع عيسى (هيثم شاكر) من التفكير فيمن هو قاتل ياسر (محمد عادل) الحقيقي، نظرا لتاكده من براءة شريف(محمد سليمان) في الحلقة 27 من مسلسل حب عمري.

ملخص الحلقة 27 من مسلسل حب عمري

يسافر عيسى إلى الإسكندرية للحصول على فرصة للابتعاد عن المشكلات، والتفكير في مصيره وخاصة بعد تشاجره مع رانيا (منة فضالي).

ويلتقي عيسى بسارة (سهر الصايغ) في الفندق، بعدما أخبرها والده (سامح الصريطي) بأنه في الإسكندرية، وتصر على أنها تحبه ولا تستطيع الابتعاد عنه، ليخبرها بأنه يحب رانيا ومتمسك بها.

تذهب رانيا إلى عيسى في غرفته بالفندق لتخبره بأنها لا تستطيع الابتعاد عنه، وأن شكها فيه كان بدافع خوفها عليه وتقينها من أنه لم يكذب عليها.

وتغادر رانيا الفندق بعدما تقينت من أن عيسى ما زال غاضبا من شكها فيه، وتعيد التفكير في حبها له بعدما شاهدت سارة، إلا أنه يلحق بها ويسافر إلى القاهرة.

ويذهب نعيم (أحمد كرارة) إلى سارة ويبدأ في اللعب عليها من أجل استدراجها والزواج منها والاستيلاء على الشركة.

وتنتهي أحداث الحلقة بمقابلة عيسى للكهربائي الذي تعرف عليه من قبل في النيابة ليتفاوض معه بشأن شهادته أمام المحكمة، ويعرض عليه نقودا من أجل أن ينكر وجوده في فيلا ياسر يوم مقتله.

مسلسل حب عمري

المسلسل قصة وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر، منة فضالي، حمادة بركات، حنان سليمان، سهر الصايغ، وسامح الصريطي، ويدور حول قصة حب تجمع شابا وفتاة لكنها تمر بالكثير من العراقيل والمصاعب.

موعد عرض حب عمري

يعرض المسلسل على قناة "روتانا دراما"، يوميا في الساعة الخامسة مساء.