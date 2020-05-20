محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أكد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وأنه يولي اهتمامًا كبيرًا بملف إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومى وغذائى للمواطنين.

جاء ذلك خلال الحملة التي قادها المحافظ اليوم، بقرية "الشموت" التابعة لمركز ومينة بنها وبمدينة شبين القناطر، وأسفرت عن إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 5 آلاف متر، كما تم إزالة عدد 5 شونات مواد بناء ومصادرة المعدات ومواد البناء الموجودة، كما تم مصادرة ما يزيد عن 50 ألف قالب طوب أبيض مستخدم في البناء على الأرض الزراعية

وأمر المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية، وإلزام المخالفين بإزالة كل التشوينات.

وشارك بالحملة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، وغريب أحمد رئيس مدينة شبين القناطر، وعلى إمام نائب رئيس مدينة بنها، بجانب عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء حمدى شوشة مساعد مدير الأمن.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة واستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة وتطبيق القانون دون محاباة لأحد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة

وأشار إلى أن حملات الإزالة مازالت مستمرة بشكل متواصل بجميع مراكز المحافظة لحين الانتهاء من إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية المقرر تنفيذ الإزالة من عليها.