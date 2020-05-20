تعقيم 158 واجهة ضد كورونا بالأقصر

أعلن الدكتور عاطف أحمد علي، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، الانتهاء من أعمال رش وتطهير عدد من المنشآت الحكومية الحيوية والجهات التى تقدم خدمات للمواطنين، وذلك في إطار استمرار جهود محافظة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19، وبناء على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمواصلة حملات الرش والتعقيم بصورة يومية لمكافحة انتشار العدوى.

وأوضح مدير الطب البيطري، أن الحملات استهدفت 55 واجهة منزل بشارع المدينة وعدد 40 واجهة محل، بالإضافة إلى تطهير شارع مشمش بجميع ممراته ومداخل المنازل وواجهات المحلات، بإجمالي 90 واجهة ومديرية أمن الأقصر وشارعها، وسيارات المديرية وقسم شرطة الأقصر وشارع خالد بن الوليد، مشيرا إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المنشأت الحكومية والعامة بالمحافظة، والمناطق والشوارع التي تشهد تواجد أعداد كبيرة من المواطنين.