مطار القاهرة يستقبل 294 مصريا عائدين من أبوظبي

استقبل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، الرحلة الجوية إلاستثنائية الثانية التابعة للشركة الوطنية القابضة مصر للطيران قادمة من إمارة ابوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة، لإعادة العالقين المصريين هناك والراغبين فى العودة الى بلادهم.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، وصول رحلة قادمة من مطار أبوظبي وعلى متنها 294 مصريا من مختف الأعمار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة فى كل الرحلات التى تصل مطار القاهرة الدولى، حيث تم توقيع الكشف الطبي الإجباري على جميع العائدين مباشرة بمعرفة أطباء الحجر الصحي، بقيادة الدكتور حازم حسين، مدير إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وتم نقلهم جميعا لأماكن العزل التي خصصتها الدولة للقادمين من الخارج، طبقا لتعليمات وزارة الصحة لمدة 14 يوما.