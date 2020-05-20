الحلقة 27 من سلطانة المعز: ابنة غادة عبدالرازق تعود للمنزل

لا تزال أحداث مسلسل سلطانة المعز، الذي يلعب بطولته الفنانة غادة عبدالرازق، وعدد كبير من النجوم، تتصاعد، حيث وجدت سلطانة، خلال أحداث الحلقة 27، ابنتها أخيرا، واتخذت خطوات فعلية لتسترد حقها من نعيم، وأسرته.

ملخص الحلقة 27 من مسلسل سلطانة المعز

تبدأ أحداث الحلقة 27، بمواجهة بين سلطانة (غادة عبدالرازق) وابنتها ضي، إذ عثرت عليها أخيرا بعدما هربت من المنزل عقب دخول أمها السجن بتهمة الإتجار في الآثار، إذ تصفعها على وجهها ثم تضمها لحضنها وتعاتبها على ما فعلت.

تعود "ضي" مع "سلطانة" إلى منزلهما، بعدما وعدتها بأن تحكي لها حقيقة الأمر وتثبت براءتها أمامها، وبالفعل تنفذ سلطانة، وعدها، وتحكي لـ"ضي" كل شيء ارتكبه نعيم (محمود عبدالمغني)، في حقهما.

وترسل سلطانة، رسالة إلى نعيم، مفادها وشاية بأن خزاعة (محمد لطفي)، على علاقة غير شرعية بشقيقته سدرة، وبالفعل يذهب إلى المنزل ليجدهما في غرفة النوم، فيطلب من "خزاعة" أن يرحل، ثم يثور على شقيقته ويضربها، وتحدث بينهما مناوشات كلامية.

يرحل خزاعة، من منزل نعيم، ويتجه إلى الحارة، وأثناء سيره هائما، تفاجئه مجموعة من البلطجية الذين يشتبكون معه ويضربونه بالعصي والسلاح الأبيض، ويتركونه جريحا، ويفرون.

مسلسل سلطانة المعز

مسلسل سلطانة المعز، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.

يعرض مسلسل سلطانة المعز، على قناة "النهار" الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 2:30 فجرًا، والساعة 10 صباحًا، والساعة 3 عصرًا، كما يذاع على قناة "art حكايات" الساعة 8 مساءً.