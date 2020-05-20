مسلسل شاهد عيان الحلقة 26: بسمة تكتشف حقيقة هنا.. والرداد يقتل ابنته

تشهد الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل شاهد عيان انتقال ليلى "بسمة" من منزلها إلى بيت عائلتها القديم مع أطفالها وبمساعدة راجح "وليد فواز"، بعد محاولة أفراد من عصابة وهيب "محمد لطفي" الهجوم عليها نتيجة تتبعها له، ثم تخبره بتفاصيل الأمر منذ البداية، ليفاجئها باستمرارهم في المسار نفسه حتى يصلوا إلى الحقيقة.

يقرر راجح تتبع المحامي طارق مهدي "أحمد صيام"، من خلال قلم به نظام التتبع يلقيه عبر خدعة بسيطة معه، ومن خلاله تكتشف أن شقيقتها ندى "هنا شيحة" مازالت على قيد الحياة وأنها تعمل مع أفراد العصابة، لتقرر الذهاب إلى المكان الذي تتواجد فيه ندى.

يسيطر الحزن على منزل وهيب العزازي بعد وفاة نجله رامي، بينما يهدد زوجته ويعنفها بشدة نتيجة خيانتها له.

ومن الناحية الأخرى، ما زال عمر "حسن الرداد" خاضعا للعصابة بعدما فقد ذاكرته، وينفذ مخططهم الانتقامي منه باختطاف ابنته الحقيقية خديجة اعتقادا منه أنها نجلة قاتل طفله، ويعطيها حقنة لقتلها، بمخطط من أبو حماد.

تدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد الرداد دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.