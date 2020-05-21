محافظ شمال سيناء يشرح أوضاع المحافظة أمام مجلس المحافظين

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراءات العزل والتقصى مع حالات الاشتباه، مع وجود خطة مكثفة للتدريب على أعمال مكافحة العدوى وخطة عزل المخالطين.

وأعلن المحافظ فى اجتماع مجلس المحافظين الذى تم صباح الأربعاء، عن طريق الفيديو كونفرانس، أنه تم الاشتباه فى 27 حالة، منها 12 حالة بمستشفى العريش العام، و15 حالة بمستشفى نخل المركزى، حيث تم تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية وفقا لبروتوكول التعامل مع الحالات المشتبه فيها، ومنها سحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس معمليًا من عدمه وإرسال العينات إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة، حيث وردت العينات والتى تفيد سلبية جميع الحالات، فيما عدا حالتين إيجابيتين بمستشفى بئر العبد.

وأشار المحافظ إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات تكفي حتى 3 أشهر، وتوافر مستلزمات الوقاية الشخصية والمطهرات ومستلزمات غسيل الأيدى بالمستشفيات بكميات تكفى لمدة شهر.

وأكد استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنافذ البرية والبحرية وتوافر الواقيات الشخصية والمطهرات وأجهزة الكشف الحرارى عن بعد، وكذا استمرار تكليف المراقبين الصحيين بالكشف على القادمين فى مداخل المحافظة وتسجيل عناوينهم لمتابعة حالاتهم، علاوة على توافر الواقيات الشخصية والمطهرات وأدوات الوقاية لأطقم الإسعاف، ووجود خطة لرش وتطهير جميع المنشآت الحكومية والمدارس ومراكز الشباب والجامعات والمؤسسات الشرطية ومواقع القوات المسلحة وغيرها، ويتم تطهير المنشآت مرتين يوميا مع الاهتمام بالنظافة العامة، واستمرار عمل غرفة عمليات المحافظة مع غرف الطوارىء بالصحة ومجالس المدن على مدار اليوم واتصالها بغرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأشار المحافظ إلى وجود مستشفى إحالة ببئر العبد، إلى جانب 3 أقسام عزل بمستشفيات العريش العام والشيخ زويد المركزى ونخل المركزي، بإجمالى عدد 126 سريرا، و73 سريرا للعناية المركزة، علاوة على أجهزة التنفس الصناعى بالعريش وبئر العبد ونخل.

كما أكد المحافظ على أرصدة السلع الغذائية والمواد البترولية بالمحافظة، مشيرا إلى توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وأن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أية مشكلات، ويتم صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية للمواطنين، علاوة على انتظام وصول السلع الأساسية والخضروات والفواكه إلى المحافظة، وهناك تشديد من الرقابة التموينية والحملات لمتابعة توزيع وصرف المقررات وضبط الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين.

وأشار المحافظ، إلى توافر رصيد من الدقيق بما يكفي حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة، علاوة على مخزون استراتيجى للسلع المختلفة بما يكفى المحافظة لمدة طويلة، بخلاف ما يتم تعويضه منها لمواجهة أى نقص، مؤكدًا على أن الاحتياطى الاستراتيجى من السكر يكفى لأكثر من شهرين، ومن الزيت التمويني يكفى لمدة 45 يومًا، ومن الأرز يكفى لمدة 30 يومًا، ومن دقيق المستودعات يكفى لمدة 40 يومًا، وكميات كافية من الغاز والسولار والبنزين بمختلف أنواعه، إلى جانب توافر جميع السلع بكميات كافية.

وأعلن المحافظ عن انتظام صرف المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة، مشيرا الى صرف مبلغ مليون و46 ألف جنيه لأكثر من ألفى عاملا فى الدفعة الأولى، وجارى صرف الدفعة الثانية من المنحة، حيث تم صرف مليون و190 ألفا و500 جنيه لنحو 2300 من العمالة، ويتم صرفها من مكاتب البريد وفرع بنك الائتمان والتنمية الزراعية.

وحول حالات مخالفات البناء خلال فترة الحظر وحالات الإزالة، أكد المحافظ أنه تم رصد حالتي مخالفات وتم إزالتها فورا، منها تعد على مدخل عمارة ببئر العبد، وأخرى تعد على أرض أملاك دولة فى حى التعمير ببئر العبد، حيث قام مجلس مدينة بئر العبد بإزالة المخالفات.