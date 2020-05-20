الحلقة الأخيرة من مسلسل اللعبة.. وسيم ومازو يكتشفا هوية المجهول

يستمر مازو (هشام ماجد)، ووسيم (شيكو)، في التفكير حول التحدي الأخير المطلوب منهما، وهو فوز من ينجح في قتل الآخر بالمنافسة نهائيًا، وذلك في الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل اللعبة.

يتفق الثنائي على عدم الانصياع للشخص المسؤول عن إدارة اللعبة، ويفكرا في طريقة لحل الأزمة، خاصة أنه يهددهما بمخالفات ارتكباها قد تودي بهما في السجن.

يتوصلا في النهاية، إلى ضرورة الوصول لهذا الشخص وملاقاته وجهًا لوجه، ويتفقا على تحطيم كل الهواتف التي يرسلها إليهما، من أجل التواصل معهما.

في التوقيت ذاته، ينجحا في استعادة زوجتيهما إسراء (ميرنا جميل) وشيماء (مي كساب)، بعدما انفصلا عنهما بسبب تبعات اللعبة، إلا أنهما يفاجئا بأن الشرطة وصلت للقبض عليهما.

وعند وصولهما، يعرفا أن الجهة التي ألقت القبض عليهما ليست تابعة للشرطة، وإنما للشخص المسؤول عن إدارة اللعبة، ويعرفهما على نفسه.

يخبرهما الشخص الذي يؤدي دوره الفنان أحمد فهمي، أنه أعد تلك اللعبة خصيصًا من أجل الانتقام منهما، بسبب تنمرهما عليه، وأفعالهما الشريرة ضده، وقتما كانوا أطفالًا.

ينجح مازو ووسيم في استفزازه، لدرجة أنه يقرر الانتحار في النهاية، وتنتهي اللعبة تمامًا.

وتنتهي الحلقة، بوصول هاتفين جديدين إلى وسيم ومازو، شبيهين لهواتف اللعبة التي كانت معهما طوال أحداث الحلقات الماضية.

مسلسل اللعبة، بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، ومحمد ثروت، وإخراج معتز التوني.