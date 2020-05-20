محافظ الدقهلية تحت "العزل" داخل استراحته في المنصورة

بدأ محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، الخضوع لإجراءات العزل المنزلى داخل مقر استراحة المحافظة بمدينة المنصورة، اعتباراً من اليوم، بعدما أكدت الفحوص استقرار حالته، إثر الإعلان عن إصابته بفيروس «كورونا»، فى الوقت الذى سجلت فيه محافظة المنوفية سقوط «شهيد» جديد من أفراد «الجيش الأبيض»، فيما وجّه محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، رسالة مناشدة إلى أبناء المحافظة بضرورة البقاء فى منازلهم، بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة المسجلة خلال يوم واحد إلى 18 حالة.

وأكد مصدر مسئول بديوان عام محافظة الدقهلية لـ«الوطن» أن الحالة الصحية للمحافظ «مستقرة»، باستثناء بعض الأعراض البسيطة، ولا يحتاج إلى العناية المركزة، ليقرر الأطباء عزله منزلياً داخل مقر إقامته، مع تطبيق بروتوكول وزارة الصحة للعلاج، فى ضوء نتائج الفحوص التى خضع لها المحافظ ليلة اليوم، بمستشفى المنصورة الدولى، وقامت مديرية الصحة بتوفير طبيب وممرض لمتابعة حالته أثناء فترة العزل المنزلى، والتى تستمر 14 يوماً، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

"الشيخ": نتائج فحص 58 من المخالطين للمحافظ "سلبية"

وبينما أوضح المصدر أن الأعراض التى بدأت تظهر على محافظ الدقهلية تتمثل فى فقدان حاسة الشم، وارتفاع طفيف فى درجة الحرارة، بالإضافة إلى السعال والشعور بالإجهاد، فقد أكد نائب المحافظ، هيثم الشيخ، أنه تم إجراء فحوص طبية ومعملية لـ58 شخصاً من العاملين بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع مديرية الصحة وإدارة الطب الوقائى، وقد جاءت جميع النتائج «سلبية»، وجميعهم من مكتب المحافظ أو المخالطين له، كما لم تظهر أى حالة اشتباه أخرى داخل الديوان.

وأشار «الشيخ» إلى أنه على تواصل مستمر مع وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، لتخفيض أعداد العاملين فى ديوان المحافظة خلال تلك الفترة، وتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء فى هذا الشأن، كما أكد استمرار أعمال التعقيم والتطهير داخل الديوان العام والإدارات المختلفة، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للعاملين المترددين على الديوان، ومنع المواطنين من دخول مبنى المحافظة.

وفى المنوفية، أكد نقيب الأطباء، الدكتور حسين ندا، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الدكتور حسن جمال الدين فرحات، الأستاذ بقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب، جامعة المنوفية، والرئيس الأسبق للقسم، تم الإعلان عن إصابته بفيروس «كورونا» قبل أقل من أسبوعين، وتم نقله إلى مركز العزل بمستشفى الباجور، إلا أنه توفى متأثراً بإصابته، وتم دفنه فى مقابر أسرته بمحل إقامته فى مركز أشمون، بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وقد نعت كلية الطب الدكتور «فرحات»، الذى يُعد أحد أشهر جرّاحى العيون بالمنوفية.

دراسة تجهيز مركز جديد لعزل إصابات "كورونا" فى أشمون

وفى الغضون، عقد محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، اجتماعاً مع وكيل وزارة الصحة ومسئولى المديرية، لبحث تجهيز مستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون، كمركز جديد لعزل حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، حيث تصل سعة المستشفى إلى 60 سريراً، وأكدت مصادر بمديرية الصحة أن هناك عدة منشآت أخرى تم ترشيحها لتصبح مراكز للعزل، منها المدينة الجامعية فى مدينة شبين الكوم، ومستشفيات الحميات فى كل من شبين الكوم ومنوف.

"الغضبان" يناشد أبناء بورسعيد: "ابقوا فى منازلكم"

وفى بورسعيد، أكد المحافظ، اللواء عادل الغضبان، أن «السلوكيات الخاطئة والإهمال والزحام» أبرز الأسباب فى ارتفاع وتيرة أعداد المصابين بفيروس «كورونا»، مشيراً إلى أن المحافظة سجلت اليوم أعلى معدل إصابة يومى بلغ 18 حالة، ووجّه المحافظ مناشدة إلى المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، وارتداء أدوات الحماية الشخصية، وعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى، حتى يتم تجاوز هذه المرحلة الحرجة.

وجاء فى بيان أصدره محافظ بورسعيد: «أبنائى وإخوتى وأهلى أبناء بورسعيد الأعزاء، حققنا معاً خلال السنوات الماضية تحت قيادة رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسى، العديد من الإنجازات غير المسبوقة على أرض بورسعيد، جعلتها قاطرة التنمية فى مصر، كما تجاوزنا معاً تحديات كبيرة، وفى هذه المرحلة الحرجة نحن أمام تحد جديد يواجهه العالم كله، وهو فيروس كورونا المستجد»، وتابع بقوله: «نجحنا معاً فى الوصول بإجمالى أعداد المصابين إلى الرقم صفر، إلا أن الإهمال والسلوكيات والعادات الخاطئة التى يقدم عليها البعض تسببت فى زيادة أعداد المصابين مرة أخرى، رغم الجهود التى تبذلها كافة أجهزة المحافظة، والتزام شريحة عريضة من المواطنين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا».

وبينما أشار البيان إلى بعض السلوكيات والعادات الخاطئة، التى جرى رصدها الأيام الماضية، مثل وجود زحام فى الأسواق، وتجمعات المواطنين فى عدة مناطق، وغيرها من السلوكيات والعادات التى سبق التحذير منها، تابع المحافظ، فى بيانه، قائلاً: «أهلى وإخوتى أبناء بورسعيد الباسلة، أجدد مناشدتى لكم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من خلال البعد عن الزحام، وارتداء أدوات الوقاية، وترك مسافات آمنة، واستخدام المطهرات، وعدم الزحام والتكالب على الأسواق، والنزول من المنزل للعمل أو للضرورة القصوى فقط، والتوجه إلى المستشفى أو الاتصال بالأرقام المعلنة فور الشعور بأى أعراض، وعدم الاستهتار أو الإقدام على سلوكيات وتصرفات تضر بكم وبأسركم ووطنكم».

28 حالة شفاء بأسوان وبنى سويف والقليوبية

وسجلت محافظة أسوان، اليوم، خروج 22 حالة جديدة من مراكز العزل بالمستشفى التخصصى ونُزل الشباب، بعد تمام شفائهم من الإصابة بفيروس «كورونا»، فى الوقت الذى نفذت فيه مبادرة «معاً ضد كورونا» حملة موسعة لتطهير المناطق التى ظهرت بها حالات إصابة جديدة فى مراكز أسوان وكوم أمبو وإدفو، وقال منسق المبادرة، إبراهيم العجمى، إن الحملة تهدف إلى نشر الوعى فى مناطق الإصابة، والقيام بعمليات التطهير المنزلية، وضمان التزام الأهالى والمخالطين للحالات المصابة بالإجراءات الوقائية.

كما أعلن مركز العزل بالمدينة الجامعية فى بنى سويف عن خروج 4 مصابين بعد تعافيهم تماماً، ليرتفع عدد حالات الشفاء التى غادرت المركز بالفعل إلى 43 حالة، بينما ارتفع عدد المتعافين الذين خرجوا من مركز العزل بمستشفى قها، فى محافظة القليوبية، إلى 214 حالة، بعد خروج حالتين اليوم.

كما استقبل مستشفى كفر الزيات، بمحافظة الغربية، المخصص لعزل حالات «كورونا»، الطاقم الطبى الرابع اليوم، فى مهمة جديدة تستمر 14 يوماً، وأكد مدير المستشفى، الدكتور أحمد البرعى، أن نتائج الفحوص الخاصة بالفريق الثالث، الذى أنهى مهمته بالمستشفى، جاءت جميعها «سلبية»، وتم تسليم أعضاء الفريق شهادات التقدير تكريماً لجهودهم خلال فترة عملهم بالمستشفى.