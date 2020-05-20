مياه شرب القليوبية تعلن أرقام الطوارئ وهواتف مديري الأفرع بالمحافظة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن أرقام هواتف مديري الأفرع الخاصة بالشركة على مستوى مدن المحافظة الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، للإبلاغ عن أي أعطال أو طوارئ، قد تحدث على مدار 24 ساعة ضمن خطة الطوارئ خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشارت الشركة في بيان لها اليوم، أن إعلان أرقام مديري الأفرع في إطار سياسة الشركة في استقبال شكاوى العملاء والعمل على بحثها وحلها بأسرع درجة ممكنة، تخفيفا على المواطنين، خاصة خلال طوارئ عيد الفطر المبارك وفترات الحظر والإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.