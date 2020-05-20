الجسر الجوى الاستثنائي للطيران يسير 7 رحلات للإمارات والكويت غدا

أعلنت وزارة الطيران المدني، قبل قليل، استمرار تسيير جسرها الجوي، غدا الخميس، لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيرة إلى أن غدا الخميس، سيشهد إقلاع 7 رحلات جوية استثنائية إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت.

وأضافت الوزارة، خلال بيان لها، أن رحلة جميع الرحلات تقلع من مطار القاهرة الدولي، بينما تعود إلى مطار أسيوط الدولي، باستثناء رحلة واحدة فقط تعود من الكويت إلى مطار القاهرة الدولي، مشيرة إلى أن الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، ستسير 5 رحلات، بينما تسير شركة إير كايرو للطيران رحلتين.

ومن المقرر أن تجري سلطات مطاري القاهرة وأسيوط الدوليين، فحصا طبيا على جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من الدولة، لقضاء مدة 14 يوما.

وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة، حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.