أطباء يحذرون من الكمامة الدوارة: "شيء فظيع ومقزز جدا وإيذاء للإنسان"

حذر الأستاذ الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، من الكمامة الدوارة، ووصفها بأنها شيء "فظيع ومقزز جدا".

وقال عقبة، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن الفم أكثر منطقة ملوثة فى جسم الإنسان، وتحتوي على ميكروبات كثيرة، وتتطلب أدوية خاصة، كونها لا تستجيب للأدوية العادية.

وأضاف: "بعيدا عن جائحة فيروس كورونا، الميكروبات الموجودة فى الفم، لا تستجيب للأدوية ببساطة، وخطورتها لا تمكن فى نقل فيروس كورونا فقط، بل نقل أمراض كثيرة وعلى الجميع أن ينتبه لذلك، حتى لا يقترف جرم فى حق ذاته".

وقال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بمعهد الكبد، إن الكمامة الدوارة، تعد تحايل على الوضع بطريقة التدليس، وهذه نقطة أخلاقية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج، أن الكمامات الدوارة من حيث الناحية الطبية، تعتبر مشكلة فى حد ذاتها، ويؤذى الإنسان فيها نفسه بنفسه.