أشرف زكي يعتذر لأصحاب الإعاقات بسبب مقلب "البروفة"

اعتذر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، للمجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، ولكل الأشخاص ذوي الإعاقة، عما بدر في برنامج المقالب "البروفة"، الذي تقدمه الفنانة انتصار وبدرية طلبة، والإساءة لأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، على شاشة "النهار".

وأضاف "زكي"، أنه لا يمكن تقديم فكاهة وبرامج ترفيهه للمواطنين، من خلال مس قضايا ذوي الإعاقة بشكل لا يليق، ولا بد من مراعاة بعض الأمور المتعلقة بذوي القدرات الخاصة، فهذه الفئة الكبيرة لها دور عظيم في المجتمع، لذا تم فتح باب النقابة لأصحاب الهمم وذوي الإعاقة، لأنهم لديهم مواهب كبيرة.

وأكد نقيب المهن التمثيلية، أن الدولة تضع هؤلاء الأشخاص في مكانة كبيرة، والقانون يجرم أي شخص يمس حقوق هؤلاء الأشخاص.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تقبل الخطأ الذي تضمنه برنامج المقالب "البروفة" واعتبره خطأ غير مقصود، رغم ما تسبب فيه من تأثير سلبي على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

وقرر المجلس الأعلى للإعلام، إلزام قناة النهار بحذف حلقة برنامج "البروفة"، لاتهامها بالإساءة لذوي القدرات الخاصة من كافة المواقع الإلكترونية التابعة للقناة.