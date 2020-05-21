حسني شتا: لست غبيا لأشبه نفسي بجيل كبير ينتمي له محمود ياسين

قال الفنان حسنى شتا، إنه أدى شخصيات كثيرة ومختلفة، في عدد من الأدوار الفنية، وتصادفت إحدى الشخصيات أنها تتشابه مع محمود ياسين.

وأكد شتا، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه لا يقلد أحد مطلقا، لكنه يؤدى الشخصيات المطلوبة منه.

وأضاف: "أنا مش بالغباء أنى أشبه نفسى بجيل كبير ينتمى له محمود ياسين، وعمالقة الفن".

وأكدت رانيا محمود ياسين، أن تقليد الفنان حسنى شتا، والدها أمر يضره، ولا يصب فى صالحه فنيا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج: "أنا فاهمة الشغلانة دى، من وأنا عندى 8 سنين.. عندى خبرات أهلى.. وعاوزة أقول أن دى مش فى صالحه خالص"، مؤكدة أن الفنان حسنى شتا له أعمال جميلة، ومميز، لكن لا يصح أن يتم وضع عمله فى قالب محمود ياسين، كون ذلك يضره ولا يصب فى صالحه.

وتابعت: "كلامى عنه كان موجه للسوشيال ميديا، هذا يضره.. حرام عليكم.. ده مش لصالحه".