حسني شتا: أنا مش باقلد محمود ياسين وكل الاحترام له ولنجومنا الكبار

رفض الفنان الشاب حسنى شتا الذى يشارك فى مسلسل ليالينا 80، بموسم دراما رمضان الجارى، ما قالته الفنانة رانيا محمود ياسين بشأن تقليده لوالدها الفنان محمود ياسين، قائلاً باستنكار: «دورى فى مسلسل ليالينا صادف حقبة زمنية قديمة والملابس وغيرها من تفاصيل العصر تتماشى مع طبيعة وشكل أستاذنا محمود ياسين، وهناك شبه فى الملامح، خصوصاً مع تسريحة الشعر والسوالف واللبس، طب إيه المشكلة بقى مش فاهم؟».

وكتب «شتا»، عبر حسابه على «فيس بوك»: «احترامى للفنان الكبير محمود ياسين بتاريخه الفنى الكبير مفيش أى مقارنة لأن الأساتذة الكبار، أمثال محمود عبدالعزيز وأحمد زكى وعادل إمام ونور الشريف وغيرهم من نجومنا الكبار، لا يمكن إن ممثل أياً كانت موهبته إنه يقارن نفسه بيهم لأنهم صنعوا تاريخهم الفنى بالفعل».

واستطرد: «أنا مابقلدش حد، اللى شاف دورى فى مسلسل أيوب أو الأب الروحى أو أبوجبل أو طلقة حظ أو فيلم اشتباك أو طلق صناعى أو غيرها من الأعمال هيلاحظ إنى بحاول إن كل شخصية تكون مختلفة عن التانية فى الملامح الداخلية والإطار النفسى والشكل والإطار المادى من ملابس وطبقة صوت وغيره».

وتابع: «فى مسلسل أيوب زى مابيقولوا كنت شبح وفى الأب الروحى هادى وانفعالاته داخلية، ومش أنا اللى بقول كده دى الناس اللى بتقيم، وهفضل أجرب فى كل شخصية بعملها لآخر عمرى لأن دى متعة التمثيل إنى أحاول أخلق شخصية من لحم ودم».

وكانت الفنانة رانيا محمود ياسين كتبت عبر حسابها بـ«فيس بوك»: «عايزة أقول حاجة للممثلين، اللى اسمه أحمد حسنين طلع فى البرنس، بيقولوا شبه عمر الشريف، والممثل حسنى شتا بيقولوا شبه محمود ياسين وطلع فى مسلسل ليالينا، والنبى بطلوا تقولوا عليهم كده ماتخليهمش يعتمدوا على كده سيبوهم يكونوا نفسهم لأن حكاية الشبه دى بتجيب نتيجة عكسية على فكرة حتى مع أبناء الفنانين اللى هما مضطرين يبقوا شبه آبائهم بحكم الجينات، سيبوهم يبقوا نفسهم».