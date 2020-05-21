خطة النواب تنفي إصابة "فراج" بفيروس كورونا داخل البرلمان: كلنا بخير

نفت هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ما أثير على لسان النائبة الدكتورة شيرين فراج، بشأن إصابتها بعدوى فيروس كورونا، خلال مشاركتها في اجتماعات لجنة الخطة، التي خصصت لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الجديد 2020- 2021.

وأكدت هيئة مكتب اللجنة، أن جميع أعضاء اللجنة والنواب الذين شاركوا من خارج اللجنة بخير، ويتمتعون بصحة جيدة، ويشملهم النواب المخالطين للنائبة شيرين فراج، والذين لم تظهر عليهم أية أعراض.

وقال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ"الوطن": كلام النائبة "فراج" غير صحيح، وإصابتها بفيروس كورونا من خارج المجلس، وليس من داخل اجتماعات لجنة الخطة بالنواب.

وأشار "سالم" إلى أن كل أعضاء لجنة الخطة بخير، وأغلبنا أجرى فحوصات للاطمئنان على حالته الصحية، "الحمد لله كل شىء تمام"، مؤكدا أن الاجتماع الذى تشير له النائبة، والخاص بمناقشة موازنة وزارة الصحة للعام المالى الجديد، حضره رئيس لجنة الصحة الدكتور محمد العماري، وأعضاء اللجنة وجميعهم بخير.

وقال: "يعنى لو أحد قيادات وزارة الصحة كان مصابا بفيروس كورونا، كما أشارت الدكتورة شيرين فراج خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية، كنا أتعدينا كلنا، مش فراج لوحدها".

وأشار النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن كلام النائبة شيرين فراج غير دقيق بالمرة، خاصة وأن البرلمان، يتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال لـ"الوطن": "إحنا لجنة تتعامل بالحسابات، وآخر اجتماعات للجنة، تم عقدها لمناقشة الموازنة العامة لعامى 2020- 2021 كانت يوم 7 من الشهر الجاري، وهو آخر اجتماع حضرته الدكتورة شيرين فراج، وبمقتضى ذلك، يكون مر ما يقرب من 14 يوما، والحمد لله الجميع بخير، ولم يصاب أيا منا بأى أذى أو تعب".

واستطرد "عمر" قائلا: هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة تتمنى للزميلة شيرين فراج ولأبنائها الشفاء العاجل، لكن هذا الوقت ليس المطلوب فيه عن من الجاني، لأننا جميعا معرضين للإصابة، وبالتالى اتهام مسؤولى وزارة الصحة والذين حضروا اجتماع اللجنة لمناقشة الموازنة الجديدة، بأنهم وراء إصابة النائبة "فراج" بفيروس كورونا، غير صحيح بالمرة.

يأتى ذلك فى الوقت الذي أشارت فيه النائبة الدكتورة شيرين فراج، الذى تخضع حاليا للعزل الصحى بمستشفى قصر العيني، بسبب إصابتها بفيروس كورونا، أن لديها العديد من الأدلة، التى تفيد إصابتها بالفيروس داخل اجتماعات لجنة الخطة بالبرلمان، حيث انتقلت لها العدوى عن طريق مسؤول حكومي، كان يعلم بإصابته بالفيروس، وأصر على حضور الاجتماع البرلماني.

وقالت عبر اتصال هاتفي لـ"الوطن"، أمس، للاطمئنان على صحتها: "مش هفتح الموضوع ده دلوقتي، لكن الحساب هيكون كبير بعد أن استرد عافيتى، واطمئن على أبنائي، الذين يخضعون للعزل الصحي بالمستشفى، نتيجة مخالطتهم لها".

وكانت النائبة شيرين فراج، أشارت منذ قليل، في مداخلة هاتفية بأحد البرامج، لتعرضها للإصابة بسبب مخالطتها، لأحد قيادات وزارة الصحة، خلال حضورهم اجتماعا بالبرلمان، وهو ما نفته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.