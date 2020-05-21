"الغضبان" يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا ببورسعيد

ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، غرفة عمليات المحافظة لمتابعة آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد ومدى تنفيذ الخطة الاحترازية والوقائية في هذا الشأن، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة .

واستعرض "الغضبان" معدلات تنفيذ الإجراءات والتعليمات الوقائية طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء وكذلك الوقوف على أخر تطورات الموقف بعد الاجراءات الاحترازية التى قامت بها المحافظة، وحملات التطهير والتعقيم التى تتم داخل المنشآت والمؤسسات العامة والخاصة والمستشفيات .

وشدد محافظ بورسعيد على الاستمرار في توعية المواطنين، والالتزام بكافة تعليمات الدولة فى هذا الأمر حرصا على الأمن والسلامة العامة للوطن .

كما اصدر المحافظ تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات والعمل علي رفع الوعي لدي المواطنين بأهمية الحدث الذي تشهده مصر وضرورة الالتزام بتعليمات الأجهزة التنفيذية حتي مرور المرحلة بأمان وسلام .