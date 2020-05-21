أحمد حسنين: شرف لي تشبيهي بنجم عالمي مثل عمر الشريف

قال الفنان أحمد حسنين، إن شرف له، أن يجري تشبيهه بالفنان العالمي عمر الشريف، لكنه لم يفكر مطلقا فى ذلك، ويتدرب عليه.

وأضاف خلال لقائه مع الاعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "غير متعمد تماما أنى أقلده" متابعًا: "شرف لي أن يتم تشبيهى بنجم عالمى زى عمر الشريف.. لكن عمرى ما فكرت أنى اتفرج على افلامه أو أقلده.. لأن التقليد خطر".

وأوضح أن أول ظهور له كان عام 2017، بمسلسل لا تطفئ الشمس، مشددا على أنه يعشق السينما والتمثيل، ومؤمن بأن كل فنان يستطيع أن يؤدى أى شخصية وينجح بها.

وتابع: "لكن لم استثمر تشابهى مع عمر الشريف.. أنا حابب الناس تعرفنى بأحمد حسانين، وليس شبيه عمر الشريف.. وأنا عمرى ما فكرت أنى أروج لكدا.. أو أقول للناس كدا بس بسمعه من الناس وكنت ببتسم وخلاص".