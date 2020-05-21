النائبة شيرين فراج: أعضاء مكتب وزيرة الصحة بالكامل مصابين بكورونا

كشفت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طريقة إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحة أنها نُقلت إليها العدوى من داخل مجلس النواب، "أنا مش بخرج ولا بروح أي حته برة البيت سوى المجلس، وبروح هناك من الساعة 9 الصبح ومش بروح غير على الفطار، حتى طلبات البيت بشتريها بالشهر مش باليوم".

وأضافت "فراج"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه كان هناك اجتماع للجنة الخطة والموازنة وانضم اليها اجتماع للجنة الصحة، وحضرها العديد من الإداريين من وزارة الصحة وكان من المقرر أن يتم عقدها في قاعة الشورى ولكنها عقدت في القاعة الفرعونية.

وتابعت: "القاعة كانت ضيقة بالنسبة للأعداد، وهناك إصابات في ديوان عام وزارة الصحة ولا يتم الإعلان عنها، وقيادات الوزارة والإداريين حضروا اللجنة دي، وأعضاء منهم تم عزلهم بعد ذلك، وناس من اللي حضروا اللجنة كانوا مصابين، وواحد جه قعد على شمالي مكنش لابس كمامة، وزارة الصحة فيها إصابات كثيرة، ومؤخرًا تم الإعلان عن إصابة معاونة الوزيرة، ولكن عاوز أقول على حاجة، مكتب الوزيرة كله مُصاب مش معاونة الوزيرة فقط، لازم يبقى فيه شفافية".