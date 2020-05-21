يوميات كورونا في الشام.. سوريا لم تسجل أي إصابة بكورونا منذ 20 يوما

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 5.069.071، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 328.818، بينما بلغت حالات الشفاء منه 2.001.689.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وتشكّل هذه المنطقة اليوم بالمفهوم الحديث كل من: سوريا ولبنان والأردن وفلسطين التاريخية، إضافة إلى مناطق حدودية مجاورة مثل منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية، وتشمل المناطق السورية التي ضُمت إلى تركيا إبّان الانتداب الفرنسي على سوريا، وقسمًا من سيناء والموصل، وعند البعض فإن المنطقة تتسع لتشمل قبرص وكامل سيناء والجزيرة الفراتية.

وأكدت وزارة الصحة السورية، اليوم، عدم تسجيل أي إصابة محلية بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" منذ 20 يوماً، حيث اقتصرت الإصابات المسجلة خلال هذه الفترة بين السوريين القادمين من الخارج.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن عدد الذين خرجوا من مراكز الحجر الصحي بلغ 1156 من أصل 2270 شخصا وصلوا خلال الفترة الماضية إلى البلاد عبر الخطوط الجوية السورية.

وأضافت الصحة السورية، أن الفرق الطبية في مراكز الحجر الصحي أجرت للقادمين من خارج سوريا نحو 1500 مسحة أنفية، متابعة أنها تواجه صعوبة في تأمين التحاليل نتيجة الإجراءات الاقتصادية القسرية وشح الإمدادات التي تصل من منظمة الصحة العالمية.

وفي فلسطين، أشارت وزارة الصحة، مساء اليوم، إلى تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا المستجد في قطاع غزة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين إلى 577 إصابة.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنه تم تسجيل وفاتين جديدتين بكورونا المستجد، بين أبناء الجالية حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات حتى اللحظة إلى 89 حالة.

وأضافت الوزارة الفلسطينية، في بيان، اليوم، أن الوفاة الأولى سجلت في دولة الإمارات، والثانية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بلغ حتى الآن 1579، بينها 751 حالة تعافٍ.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أن فريق العمل المختص بمتابعة اعمال اللجنة الفنية لتطورات كورونا المكستجد أكد الانتهاء من إجراء التنسيقات اللازمة لدخول الدفعة التاسعة من العالقين في المملكة الأردنية الهاشمية غدا الخميس، وهي الثالثة من أبناء شعبنا في قطاع غزة، بما في ذلك تنسيق وصولهم الى معبر بيت حانون.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 961 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية "بي سي آر" التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي "مطار بيروت".

وذكرت الوزارة اللبنانية، في بيان اليوم، أن عدد الفحوصات المخبرية، التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالوباء، بلغ 1353 فحصا للمقيمين داخل لبنان و290 فحصا للبنانيين العائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.

وفي الأردن، أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، اليوم، تسجيل 23 حالة إصابة بكورونا المستجد في المملكة ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 672 إصابة.

وأشار جابر، خلال إيجاز صحفي حول كورونا، إلى إجراء 4133 فحصا مخبري لهذا اليوم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأوضح وزير الصحة الأردني، أن أربع محافظات مختلفة سجلت فيها إصابات اليوم، ويتم تتبع الإصابات في هذه المحافظات، مشيرا إلى أن التزاور سيزيد خلال عطلة عيد الفطر السعيد "وهذا سيشكل خطرا وبائيا كبيرا لربما ينقلنا لمرحلة لا نرغبها".و

وأضاف جابر: "أعلم أن العيد فرحة لكن لا نريد تحويل فرحتنا لحزن ويجب أن نصبر معا"، مؤكدا أنه نسب لرئيس الوزراء بعمل إغلاق كامل وفرض حظر تجول شامل لمدة ثلاثة أيام.