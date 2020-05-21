رقية تكتشف اشتراكها في قتل ابن خالد في الحلقة 27 من "لعبة النسيان"

مفاجآت عدة شهدتها أحداث الحلقة 27 من مسلسل لعبة النسيان، حيث قرر مازن (حسن مالك)، الهجرة إلى كندا، بعد فشل علاقته مع تمارا (هنا داوود).

ويتعرض عمرو (أحمد داوود) لحادث سير فور خروجه من المنزل، لمنع مازن من قرار السفر، ما يتسبب في رجوع مازن للمستشفى، والاطمئنان على والده، حيث علما أن الحادث مدبر، ليقرر مازن البقاء مع عمرو.

ويبحث مازن على اللاب توب الخاص بعمه خالد، على أي دليل لبراءته، ليكتشف اسم دواء، وبعد إخباره لرقية (دينا الشربيني) باسم الدواء التي تتذكر أنها كانت تعرف هذا الدواء الذي كان يتم تجربته على الأطفال في مستشفى الشيال، وهو الذي تسبب في قتل تيمور ابن خالد و3 أطفال آخرين.

وتتذكر رقية، أنها كانت شريكة لنادر في هذه الجريمة، حيث حاولت استدراج خالد ورسمت عليه الحب كي تداري شراكتها في الجريمة، وتواجه رقية نادر بتذكرها وتنهار ليقوم بتهدئتها.

مسلسل لعبة النسيان يعرض على "MBC مصر" الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الساعة 4:30 مساء، وعلى "MBC مصر 2" الساعة 1 صباحا، والإعادة الساعة 2 عصرا، والساعة 8 مساء.

ويشارك في بطولة مسلسل لعبة النسيان، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.