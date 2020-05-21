الحلقة 27 من فلانتينو.. عادل إمام وزوجتيه على مائدة الغداء سويا

يعرض مسلسل فلانتينو، على قنوات "dmc"، ضمن السباق الدرامي هذا العام، وتدور أحداثه، حول رجل أعمال مصري، يمتلك العديد من المدارس الدولية، وتحترق تلك المدارس، ما يؤدي إلى وضع صعب لبطل العمل.

ملخص الحلقة 27 من مسلسل فلانتينو

دارت أحداث الحلقة 27، حول قيام داليا البحيري بعزومة دلال عبدالعزيز وزوجها على الغذاء، وذلك بعدما أنقذت دلال داليا من كلب، كان سيهجم عليها، وتورط عادل إمام في العزومة، لأنه زوج لداليا ودلال دون علمهما، وبالتالى ظهوره سيتسبب في فضح زيجته من داليا البحيري، إلا أن سمير صبري صديقه، نصحه بحضور العزومة، والتظاهر بغياب زوج داليا أمام دلال، والتظاهر بغياب زوج دلال أمام داليا.

وتحجج الزعيم بالعمل، لينهي العزومة، تاركا الزوجتين معا يكملان الغداء، ليتفق مع الأمن على إخبار الزوجتين أن زوجيهما تشاجرا سويا، خاصة أن دلال وداليا، لا يعلمان أنه نفس الشخص، وذهبا لقسم الشرطة لتتشاجر دلال وداليا سويا وتفشل علاقة صداقتهما.

المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، ويشارك في البطولة داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، وعلاء عمرو.

مواعيد عرض مسلسل فلانتينو

يعرض المسلسل حصريا على قناة "dmc"، في السادسة والنصف مساء كل يوم في رمضان، وعلى "dmc دراما" في العاشرة مساء.