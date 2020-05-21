الحلقة 27 من مسلسل سكر زيادة.. لوليا تخدع عكاشة وتبيع شركاته وتهرب

بدأت أحداث الحلقة 27 من مسلسل سكر زيادة، بقرار "عكاشة" حمدي المرغني، تغيير اللوك الخاص به وقام بحلاقه شاربه الكثيف، ويبدو أن هذا بسبب "لوليا" مساعدته التي قررت أن تغيره وتعلمه فن الإتيكيت.

أما "عصمت" و"كريمة" و"فوزية" و"جميلة" فقدمن له النصيحة ويؤكدن له أن "لوليا" تخدعه، لكن في ظل وجودها المستمر لا يصدقهن.

ويبدو أن "لوليا" تستغل "عكاشة" وتطلب منه تحويلات مالية قائلة إنها من أجل العمل، لكنه لا يشغل باله بهذا بل يقرر أن يتقدم لها ويطلبها للزواج، وتخبره بأنها موافقة.

وفي يوم الزواج تتأخر عليه وعندما يتصل بها لا ترد عليه، ويتضح أن "لوليا" فعلا نصبت عليه وقامت ببيع شركاته وتركته وسافرت خارج البلاد.

تدور أحداث مسلسل سكر زيادة، في إطار كوميدي، حول 4 سيدات جرى النصب عليهن، في شراء فيلا، فيتفقن على العيش في الفيلا معا، ويأتي الكثير من الطامعين في محاولة للعيش أيضا في نفس الفيلا.

المسلسل بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، وطارق عبدالعزيز، تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان