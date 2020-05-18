الحلقة 24 من مسلسل سكر زيادة.. محاولة استغلال ثروة "عكاشة"

بدأت الحلقة 24 من مسلسل سكر زيادة بظهور الفنانة إسراء عبدالفتاح، ابنة نبيلة عبيد "كريمة"، وتحاول الأخيرة إقناع ابنتها بالزواج من "عكاشة" حمدي الميرغني بعدما ورث 100 مليون جنيه.

وتتغير معاملتهما مع "عكاشة" في محاولة لإرضائه، تلجأ "عصمت" للعرافة حتى تحاول إقناع "عكاشة" بأنها والدته لتستغل المال الذي ورثه.

تتوالى أحداث المسلسل في محاولة "كريمة" إقناع ابنتها بالزواج، وتضطر للموافقة على ذلك إرضاء لوالدتها.

تدور أحداث مسلسل سكر زيادة، في إطار كوميدي، حول 4 سيدات جرى النصب عليهن في شراء فيلا، فيتفقن على العيش في الفيلا معا، ويأتي الكثير من الطامعين في محاولة للعيش أيضا في نفس الفيلا.

المسلسل بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، وطارق عبدالعزيز، تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.