الحلقة 23 من مسلسل سكر زيادة.. عكاشة يرث 100 مليون جنيه

بدأت الحلقة 23 من مسلسل سكر زيادة، بظهور رجل يقول إنه قريب "عكاشة"، ويخبر "عصمت"، و"كريمة"، و"جميلة"، و"فوزية"، بأن والده توفى وورث 100 مليون جنيه، في هذه اللحظة تفكر كل واحدة منهن كيف تتقرب منه للاستفادة من أمواله.

ويبدأن رحلة البحث عن "عكاشة" بعدما ترك الفيلا ولا يعرفن طريقه، ويتضح أنه موجود في الفيلا، ويجلس في المكان الخاص بالكلاب، لأنه لا يجد مكانا يعيش فيه، وفي النهاية يعثرن عليه، وكل واحده تقول أنه ابنها.

تتغير معاملتهن مع "عكاشة" في محاولة لإرضائه، تلجأ "عصمت" للعرافة حتى تحاول إقناع "عكاشة" بأنها والدته لتستغل المال الذي ورثه.

أما "جميلة" فتتقرب من "عكاشة" وتخبره بأنها والدته وستنفذ كل طلباته، فتمنى أن يتزوج هيفاء وهبي، لتخبره أنها متزوجه ثم يطلب أن يسافر ويذهب لأماكن لم يذهب لها من قبل.

تدور أحداث مسلسل سكر زيادة، في إطار كوميدي، حول 4 سيدات جرى النصب عليهن في شراء فيلا، فيتفقن على العيش في الفيلا معا، ويأتي الكثير من الطامعين في محاولة للعيش أيضا في نفس الفيلا.

المسلسل بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، وطارق عبدالعزيز، تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.