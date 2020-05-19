الحلقة 25 من مسلسل سكر زيادة.. "خداع عكاشة للحصول على أمواله"

تبدأ أحداث الحلقة 25 من مسلسل سكر زيادة، بالاحتفال بـ"فوزية" سميحة أيوب بمناسبة عيد الأم.

تحزن "عصمت" نبيلة عبيد، بسبب عدم اتصال أولادها بها، ونفس الأمر مع "كريمة" نبيلة عبيد.

لكن "عكاشة"، يقرر الاحتفال بهن، ويحضر مرتديا ملابس "سانت كلوز"، ويخبرهن أنه معه تذكرتين للسفر إلى لبنان، ويريد معرفة من والدته حتى يأخذها معه إلى هناك، تخبره "عصمت" أنها والدته، حتى أن اسمه يبدأ بحرف العين مثل اسمها، وأسماء أولادها، ثم يقرر أخذهن جميعا إلى لبنان.

يهتم "عكاشة" بـ"كريمة" كونها حماته، وخلال تواجده في لبنان يلتقي بفتاة لبنانية، وتدعى "سيرين" ويتحدث معها ويعجب بها، فيما بعد تظهر "سيرين" مع "عصمت"، التي تتفق معها على أن تخدع "عكاشة"، حتى تغيظ وتضايق "كريمة".

تدور أحداث مسلسل سكر زيادة، في إطار كوميدي، حول 4 سيدات جرى النصب عليهن، في شراء فيلا، فيتفقن على العيش في الفيلا معا، ويأتي الكثير من الطامعين في محاولة للعيش أيضا في نفس الفيلا.

المسلسل بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، وطارق عبدالعزيز، تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.