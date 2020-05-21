شيرين فراج تنتقد "الصحة": "مسحات كورونا ليست متاحة.. وفروها ولو بفلوس"

قالت النائبة شيرين فراج عضو مجلس النواب، إن هناك مشكلة كبيرة في إجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" سواء للمواطنين العاديين أو الأطقم الطبية التي تعمل في مستشفيات العزل، فإجراءات المسح ليست متاحة بالشكل الكافي، "مفيش مشاكل يعملوها في الأماكن الخاصة وتبقى بفلوس، بس أهم حاجة يتم توفيرها".

وكررت "فراج"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، تصريحها بأنها على علم بإصابات عديدة في ديوان عام وزارة الصحة بالفيروس، وفي مكتب وزيرة الصحة أيضًا، ولم يتم الإعلان عن ذلك، "مكتب الوزيرة لم يُعلن عن إصابة واحدة رغم أن هناك إصابات عديدة".

وأوضحت النائبة، أنها تحضر اجتماعات كل اللجان، وتقوم بواجبها العملي كاملا، وتحمد الله أنها لم تتسبب في عدوى أي شخص بكورونا من زملائها، كونها كانت ملتزمة بالإجراءات، بينما من نقل اليها العدوى كان شخص من وزارة الصحة ولم يلتزم بالإجراءات، "أنا مش بهاجم وزارة الصحة، أنا أؤدي واجبي ولو فيه مشكلات لازم أتكلم عنها".