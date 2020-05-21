2 في الصندوق الحلقة 30: تسمم شوقي وزكي بفعل فاعل وممادو يتزوج سونيا

بدأت أحداث الحلقة الـ30 من مسلسل 2 في الصندوق، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، بتعرض شوقي "حمدي الميرغني" وزكي "أوس أوس" والمعلم دوعكي "صلاح عبدالله" وزوجته رسمية "انتصار"، للتسمم الشديد بعد وجبة تناولوها في الحلقة السابقة، وتسببت أيضًا في وفاة أحد العاملين بالسفارة.

ويخبر الطبيب المعالج لحالتهم النائب عباسي "محمود البزاوي" بأنّ حالتهم حرجة، وجرى وضعهم تحت الملاحظة لمدة يومين، بسبب دخولهم في غيبوبة ومنع عنهم الزيارات.

وفور علم عبده ممادو "بيومي فؤاد"، بالخبر، يقرر السفر على الفور إلى القاهرة، ليطمئن على أولاده، لتخبره زوجته سوما "فاطمة الزهراء قنبوع" بأنّها على علم بعلاقته بالراقصة سونيا "رحاب الجمل"، وأنّه يريد الزواج منها، وتهدده بنشر وإذاعة المعلومات التي تعرفها عنه، وتحدث بينهما مشادّة كلامية.

وتعلم ناهد "نهى عابدين"، وكريمة "هايدي رفعت"، حبيبتا شوقي وزكي، بما حدث لهما، ليدخلا في حالة من الحزن الشديد، ويذهبا إلى المستشفى التي حُجزا به إلا أنّ الطبيب يمنعهما من الزيارة بسبب حالتهما الحرجة.

وفور وصول ممادو، إلى المستشفى يخبره أنّ نتيجة التحاليل التي أجريت لنجليه تفيد بوضع مادة سُمية في الطعام الذي تناولاه، ما يعني أنّ حالة التسمم كانت بفعل فاعل، ثم يُطمئنه أنّ مناعة أولاده القوية كانت سببًا في تخطي مرحلة الخطر.

ويأمر ممادو، بالبحث عن الشخص الذي وضع السم لأولاده في الطعام، وفي أثناء ذلك يعود شوقة وزيكا إلى حياتهما مرة أخرى، بعد تعافيهما.

وتنتهي أحداث الحلقة بقرار من ممادو، الزواج من سونيا الراقصة، إلا أنّها تشترط عليه استمرار عملها في الرقص، ليقوم برفض طلبها تمامًا، وبعد محاولات وإلحاح منها، يوافق على رقصها لمدة 6 شهور فقط.

مسلسل 2 في الصندوق، بطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، صلاح عبدالله، أحمد عبدالله محمود، انتصار، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، ويعرض يوميًا على شاشة "MBC مصر" الساعة 9:30 مساءً.