صديق منسي المقرب يفجر مفاجأة: كان ينزف في القبر ويده تحركت وحضن والده

حكى المحامى رأفت بلط، الصديق المقرب للشهيد أحمد منسى، تفاصيل العلاقة بينهما في حوار خاص مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع مؤقتًا خلال شهر رمضان عبر فضائية "إكسترا نيوز".

وتحدث رأفت بلط، عن ذكرياته مع الشهيد البطل أحمد منسى، مؤكدًا أنه شخصية مركبة جدًا، وتماز بـ"السهل الممتنع"، مضيفًا: "لو قعدت معاه لأول مرة هتقع في غرامه واحنا حبينا بعض من أول نظره".

وأشار إلى أنه كان من أقرب أصدقاء منسى، ومقرب له كثيرًا، مشيرًا إلى أنه جلس مع باهر دويدار، مؤلف الاختيار، والمخرج بيتر ميمى، قبل أحداث المسلسل واتفقوا على أنهم سيقدموا قرابة 40% من حقيقة منسي: "عشان الناس مكنتش هتصدق أن فيه إنسان كان عايش بينا كده".

وأوضح أن "صناع مسلسل الاختيار وظّف كل التفاصيل بشكل كبير، ومن قام بدوري جسد الشخصية بكل أبعادها.

وأكد بلط أن آخر رسالة تلقاها من منسي: "أصبر واثبت واحتسب" مشيرًا إلى أن منسي أصيب بشظية أسفل رأسه من الخلف وتسببت له بكسر في الجمجمة.

وتحدث بلط عن تفاصيل دفن منسي، مشيرًا إلى أنه فوجئ أن جثمان الشهيد كان ينزف عند دفنه رغم توقف دورته الدموية وأن لديه "بنطلون" عليه دم منسي وطلب أن يتم دفن هذا البنطلون معه.

وحكى بلط عن موقف صعب حدث داخل القبر أثناء دفن منسي، متابعا أنهم وضعوه بجوار والده وتحركت يده ووضعها على جثمان والده لدرجة أن "التربي" انهار وانهم توقعوا أن أحمد منسي مازال حيًا وحينما فاق التربي حاول ارجاع يده مرة اخرى إلا انهم طلبوا منه أن يتركوه مع حبيبه.

وبكى بلط مؤكدًا أن منسي شخص لا ينسي ولو جلست معه ساعة واحدة لن تنساه.