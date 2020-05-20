كريم العمري يكشف كواليس تأديته دور أقرب الشخصيات لـ"منسي"

قال الفنان كريم العمري، مؤدي دور شخصية النقيب هشام بمسلسل الاختيار، إنه تم ترشيحه من خلال خيري سالم المخرج المنفذ لمسلسل الاختيار، لافتا إلى أن شروط اختيار الممثلين في المسلسل لا تعتمد فقط على الأداء التمثيلي، وإنما تعتمد أيضا على شكل الشخصية المقربة إلى الدور المطلوب.

وأضاف "العمري" خلال حوار بفضائية extra news، أنه كان يسمع عن بطولات وإنجازات النقيب "هشام"، منوها إلى أنه كان يتمنى مقابلة على الحقيقة بالفعل، خاصة أنه كان قريب من أحمد المنسي، كما أنه يعتبر من أكثر الضباط الذين خدموا في سيناء، ومن أكثر الأبطال الذين لهم أمجاد على هذه الأرض.

وأكد على أن أمير كرارة صديقه منذ 15 عاما، وقدم له العديد من المساعدات أثناء التصوير، ولفت إلى أن الضابط بني آدم عادي، معظم وقته يقضيه مع زملائه في الوحدة لذلك فيكون بينهم روابط قوية جدا.