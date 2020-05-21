أهالي شهداء البرث حائرون أمام قرار مشاهدة حلقة الاستشهاد في "الاختيار"

اختتم مسلسل الاختيار، الذي يجسد قصة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي والإرهابي هشام عشماوي، حلقة أمس رقم 27 بمشهد بدء الهجوم على كمين مربع البرث بشمال سيناء، ومن المقرر أن تحتوي حلقة اليوم رقم 28 على مشاهد من المعركة، ومشاهد الاستشهاد لعدد من أبطال الكتيبة 103 صاعقة "رجالة منسي".

وهذه المعركة المنتظر عرض تصويرها، دارت على مدار أكثر من 3 ساعات وكبد بها أبطال القوات المسلحة المصرية التكفيريين والعناصر الإرهابية خسائر فادحة، باعترافهم في فيديو نشره تنظيم ولاية سيناء الإرهابي بعد المعركة.

ولكن على الرغم من بطولة وقوة رجال الصاعة المصرية أبطال الكتيبة 103 صاعقة "رجالة منسي"، إلا أن الله عز وجل اصطفى الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي والشهيد البطل الرائد أحمد عمر الشبراوي والشهيد البطل الرائد محمد صلاح والشهيد البطل أحمد حسنين والشهيد البطل خالد مغربي "دبابة"، والشهيد البطل المجند علي علي والشهيد محمد السيد "ماسة"، والشهيد محمد محمود "هرم"، وغيرهم من الأبطال.

ومن المقرر أن يتم عرض مشاهد استشهاد الأبطال في المعركة في الحلقة الـ28 من مسلسل "الاختيار"، وهي التي سيتم عرضها غدا، ولكن هل سيسطتيع أهالي الشهداء الأبطال مشاهدة الحلقة التي ستعرض تفاصيل استشهاد ابنائهم وذويهم؟

والدة الشهيد البطل المجند علي علي: أنا قوية وهتفرج على حلق الإستشهاد

قالت والدة الشهيد البطل المجند علي علي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "أنا ببقى كويسة أوي لما بسمع مسلسل الشهيد علي علي، وبتمنى المسلسل ميخلصش، اتفرجت على حلقة النهاردة وهو بيقول للظابط بتاعه أمي قوية وبيعزمهم على فرحه وبيقولهم أمي وبتربي 6 أبناء".

وتابعت والدة الشهيد: "هتفرج على حلقة استشهاد علي بكرة وهتفرج على آخر لحظة.. أنا قوية أوي.. وعلي دايما كان بيقول أمي قوية علشان شافني قوية وواقفة أربيهم بكل قوة، وربيت بطل كان وسط أبطال وقفوا للإرهاب، وابني وقف لعدوه زي ماكنت بوصيه وبدعيله.. كنت بقوله ربنا يديلك القوة وتجيب عدوك تحت رجليك وربنا استجابلي وكنت بقوله دوس على عدوك تحت رجليك".

وأكدت والدة البطل علي علي: "أنا قوية وهشوف حلقة بكرة.. وفي الجنازة وقفت وقولت محدش يعيط زغرطوا ابني شهيد وبيتزف للجنة".

والدة الشهيد البطل الرائد محمد صلاح: حلقة بكرة هتبقى صعبة ومش هقدر أتفرج

وقالت السيدة زينب محمد والدة الشهيد البطل الرائد محمد صلاح إنها لم تتابع مسلسل الاختيار منذ بداية عرضه، ولكنها تسمع عن تفاصيل ماجاء فيه من أبنائها وأبناء أختها، "مش بقدر أتفرج عليه خالص.. مش قادرة أشوف حد بيمثل دور ابني أنا لما بشوف ظابط لابس الأفرول مببقاش قادرة أبصله علشان بفتكر ابني".

وأضافت والدة الشهيد: "مبسوطة أنهم عملوا مسلسل للأبطال حتى ولو كانت مساحة دور ابني بسيطة ومش مبينة بطولاته، لكن هو تكريم وتخليد ليهم.. كل واحد فيهم محتاج فيلم ومسلسل لوحده علشان تبين تاريخهم وبطولاتهم لكن كتر خيرهم وربنا يجعله في ميزان حسناتهم وهما بيعرفوا الناس أبطالنا في سيناء".

وتابعت والدة الشهيد: "أنا بس أتعشم إنهم بكرة في مشهد الاستشهاد يدوا لمحمد حقه، ويبينه بطولته في المعركة لأن ابني معروف بطولاته في كل مكان خدم فيه، لكن بردو أنا مش هقدر أتفرج خالص، وله أخ مش بيعرف يتفرج زيي ولا بيقدر خالص يشوف دور أخوه".

وأكدت والدة الشهيد: "حلقة بكرة هتبقى صعبة وابني آخر واحد نال الشهادة وسط زمايله الأبطال".

والد الشهيد البطل هرم: مش هيجيلي قلب أشوف حلقة الاستشهاد

وقال والد الشهيد البطل المجند محمد محمود محسن، الشهير بـ"هرم"، من أبطال الكتيبة 103 صاعقة، ممن نالوا الشهادة في موقعة البرث 2017، الذي جسد شخصيته الفنان عصام السقا بالمسلسل، إنه يتابع المسلسل جيدا حلقة بحلقة وفخور كثيرا بابنه على الرغم من حزنه كثيرا على فراقه، إلا أن فخره به لا يوصف.

وأضاف والد الشهيد هرم: "أنا حزين حزن الدنيا عليه، لكنه في منزلة أحسن من اللي إحنا فيها، وده كرم من ربنا وراضيين بقضاء الله وقدره"، مؤكدا على أنه لن يستطيع مشاهدة حلقة الغد من المسلسل ومتابعة لحظات الاستشهاد.

وتابع والد الشهيد هرم: "مش هقدر أتفرج والله.. لسة النجم عصام السقا اللي عامل دور هرم مكلمني وقالي علشان خاطري متتفرجش على حلقة بكرة.. وأنا مش هيجيلي قلب أشوف".

أرملة الشهيد البطل أحمد عمر الشبراوي: مش هخلي ابني يتفرج

وقالت المهندسة ندى حسن، أرملة الشهيد البطل الرائد أحمد عمر الشبراوي، إنها لن تسمح لابنها عمر، بمشاهدة الحلقة 28 من مسلسل الاختيار، التي تتناول مشهد استشهاد والده، مع الشهيد البطل أحمد منسي ورفاقه من أبطال كمين مربع البرث.

وأكدت أرملة الشهيد الشبراوي أنها ستمنع عمر نجل الشبراوي، من مشاهدة الحلقة حفاظا على نفسيته، خصوصا أن سنه صغيرة جدا، على مشاهدة مثل تلك المشاهد، بالإضافة لكونه حساس جدا ويتأثر بكل شيء يخص والده.

مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويجسد قصة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، والإرهابي هشام عشماوي.