والدة الشهيد صلاح: مجاليش قلب أتفرج على "الاختيار".. ومش هشوف الاستشهاد

اختتم مسلسل الاختيار، الذي يجسد قصة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي والإرهابي هشام عشماوي حلقة اليوم بمشهد بدء الهجوم على كمين مربع البرث بشمال سيناء، ومن المقرر أن تحتوي حلقة الغد على مشاهد من المعركة ومشاهد الاستشهاد لعدد من أبطال الكتيبة 103 صاعقة "رجالة منسي".

وقالت السيدة زينب محمد والدة الشهيد البطل الرائد محمد صلاح إنها لم تتابع مسلسل الاختيار منذ بداية عرضه، ولكنها تسمع عن تفاصيل ماجاء فيه من أبنائها وأبناء أختها، "مش بقدر أتفرج عليه خالص.. مش قادرة أشوف حد بيمثل دور ابني أنا لما بشوف ظابط لابس الأفرول مببقاش قادرة أبصله علشان بفتكر ابني".

وأضافت والدة الشهيد، في تصريح لـ"الوطن": "مبسوطة أنهم عملوا مسلسل للأبطال حتى ولو كانت مساحة دور ابني بسيطة ومش مبينة بطولاته، لكن هو تكريم وتخليد ليهم.. كل واحد فيهم محتاج فيلم ومسلسل لوحده علشان تبين تاريخهم وبطولاتهم لكن كتر خيرهم وربنا يجعله في ميزان حسناتهم وهما بيعرفوا الناس أبطالنا في سيناء".

وتابعت والدة الشهيد: "أنا بس أتعشم إنهم بكرة في مشهد الاستشهاد يدوا لمحمد حقه، ويبينه بطولته في المعركة لأن ابني معروف بطولاته في كل مكان خدم فيه، لكن بردو أنا مش هقدر أتفرج خالص، وله أخ مش بيعرف يتفرج زيي ولا بيقدر خالص يشوف دور أخوه".

وأكدت والدة الشهيد: "حلقة بكرة هتبقى صعبة وابني آخر واحد نال الشهادة وسط زمايله الأبطال".

مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويجسد قصة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، والإرهابي هشام عشماوي.