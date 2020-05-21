مصابة بـ"سرطان الدم".. الطفلة "فوزية" تقهر كورونا

سجّل مستشفى المدينة الجامعية بنات، في مدينة طنطا، لعلاج مصابين فيروس كورونا، ملحمة طبية، بطلتها الطفلة فوزية صاحبة الـ9 سنوات، التي دخلت المستشفى للعلاج من كورونا، وهي مصابة بـ"السرطان".

قال الدكتور علاء نصر مدير العزل بالمدينة الجامعية بنات، إن الطفلة فوزية، نطلق عليها في المستشفى "البطلة"، التي قهرت "كورونا"، رغم مرضها بالسرطان، ودائما ما كنا نجد فيها الروح المعنوية العالية والعزيمة والإرادة الكبيرة، ولدينا ثقة كبيرة في قدرتها على مواصلة المشوار، وقهر السرطان وهزيمته.

وأشار إلى أن جميع المتواجدين في العزل الصحي، استقبلوا خبر تماثل الطفلة "فوزية" للشفاء من فيروس كورونا، والقدرة على خروجها والعودة إلى أسرتها، أثلج صدورهم وقلوبهم، وعبروا عن فرحتهم بذلك، وحرص أفراد الطاقم الطبي على التقاط الصور التذكارية معها، وحثها على مواصلة المشوار، واستكمال فرحتهم بالانتصار على السرطان وهزيمته.

وأوضح "نصر"، أن مستشفى المدينة الجامعية بنات، سجل منذ بدء استقباله الحالات المصابة بفيروس كورونا، نسبة شفاء تعدت نسبة الـ51%، وهي نسبة تفوق نسب الشفاء في باقي مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية.

وأكد خروج نحو 300 حالة، بعد تماثلهم للشفاء، موجها الشكر الى الأطقم الطبية التي تعمل داخل المستشفى، رافعين شعار "العمل بروح الفريق الواحد"، وبذل كل جهدهم من أجل راحة المرضى، والعمل على رعايتهم، وتوفير كل أوجه الرعاية الصحية لهم.