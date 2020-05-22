زمارة ينتحل شخصية طبيب.. في الحلقة 28 من مسلسل ولاد إمبابة

يعرض "زمارة" وصديقه "حبيب"، فكرة إقامة دورة رمضانية في الحارة، على "عم" ظريف بائع الكبدة، على أن تكون عربته هي الراعي الرسمي للدورة، بحيث يرى الجميع الإعلان، فيصبح أول ما يخطر ببالهم عند شعورهم بالجوع هو كبدة عم ظريف، قبل أن يرفض الرجل المسن مشروعهما، في بداية الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل ولاد إمبابة.

وينتحل "زمارة"، شخصية طبيب، يفتح تحقيق حول كبدة "عم ظريق"، وما إذا كانت صحية أم غير ذلك، من خلال بعض الأسئلة الكوميدية، وذلك من أجل رفضه إقامة دورة رمصانية لأهل الحارة، ما دفعه للكذب.

تدور أحداث مسلسل ولاد إمبابة، في إطار كوميدي، من خلال راقصة شهيرة معتزلة متعددة الزيجات والأبناء، وتقرر جمع شمل أولادها وأحفادها، ويلعب لطفي لبيب دور أحد أزواجها، وتجسد دور الراقصة المعتزلة، الفنانة فريدة سيف النصر، وأبناؤها هم سعد الصغير ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزي.