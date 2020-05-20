دورة رمضانية وساندوتشات كبدة في الحلقة 26 من مسلسل ولاد إمبابة

يمارس "زمارة" الفنان مصطفى أبو سريع، عادته باختلاق القصص وحكيها لأشقائه، حيث جلس في بداية الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل ولاد إمبابة، يحكي لـ"عسلية" الفنان سعد الصغير، و"ولعة" الفنان ريكو، قصة شجار دار بينه ومجهولين، استخدم به أسلحة وكاد أن يضربهم، قبل أن يتمكنوا منه ويضربوه.

ويعرض "زمارة" وصديقه "حبيب"، فكرة إقامة دورة رمضانية في الحارة، على "عم" ظريف بائع الكبدة، على أن تكون عربته هي الراعي الرسمي للدورة، بحيث يرى الجميع الإعلان فيصبح أول ما يخطر ببالهم عند شعورهم بالجوع هو كبدة عم ظريف، قبل أن يرفض الرجل المسن مشروعهما.

تدور أحداث مسلسل ولاد إمبابة، في إطار كوميدي، من خلال راقصة شهيرة معتزلة متعددة الزيجات والأبناء، وتقرر جمع شمل أولادها وأحفادها، ويلعب لطفي لبيب دور أحد أزواجها، وتجسد دور الراقصة المعتزلة، الفنانة فريدة سيف النصر، وأبناؤها هم سعد الصغير ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزي.