"الأرصاد" تبشر المواطنين بطقس العيد: أسبوع ممتع وانخفاض كبير في الحرارة

قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العام للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة الصغرى ستشهد اليوم تغيّرا كبيرا مقارنة بما سجلته أمس وأول أمس، إذ وصلت الصغرى إلى 30 درجة.

وأضاف شاهين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ كتلة هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا تبدأ تأثيرها على البلاد الليلة، إذ تسجل الصغرى 24 درجة بانخفاض 6 درجات.

وأشار إلى أنّ انخفاض درجات الحرارة سيستمر الأيام المقبلة، وسيكون له مردود إيجابي على درجات الحرارة خلال ساعات النهار اعتبارا من الجمعة، إذ نشهد انخفاضا 6 إلى 7 درجات مقارنة اليوم.

وأوضح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العام للأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة ستوالي انخفاضها حتى السبت: "هيكون أسبوع ممتع جدا"، مشيرا إلى أنّ درجات الحرارة ستسجل أقل من معدلاتها الطبيعية.