الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 43

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس شديد الحرارة نهارا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، معتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري، وشديد الحرارة نهارا، لطيف ليلا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة نهارا، والرياح معتدلة، مائل للحرارة ليلا، على شمال وجنوب الصعيد.

ويكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانا، على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء (50% تقريبا) على فترات منقطعة من اليوم.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 43 29

الإسكندرية 37 24

وادي النطرون 41 24

طنطا 41 28

شبين الكوم 41 28

دمنهور 37 25

بلطيم 34 24

مطروح 30 20

السلوم 33 22

سيوة 42 22

بورسعيد 32 24

دمياط 33 24

الزقازيق 41 28

المنصورة 40 28

الإسماعيلية 42 28

السويس 41 29

العريش 38 23

رفح 37 22

رأس سدر 40 25

نخل 39 23

نويبع 39 27

طابا 39 26

كاترين 33 20

الطور 40 27

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 39 27

الفيوم 43 29

بني سويف 43 29

المنيا 43 30

أسيوط 44 30

سوهاج 44 30

قنا 44 30

الأقصر 44 31

أسوان 44 31

إدفو 44 31

أبو سمبل 43 31

الوادي الجديد 43 32

شلاتين 39 29

أبو رماد 38 29

حلايب 38 30

رأس حدربة 37 30