7 رحلات استثنائية لإعادة العالقين من الإمارات والكويت

أعلنت وزارة الطيران المدني قبل قليل، استمرار تسيير جسرها الجوي اليوم، لإعادة المصريين العالقين في الخارج بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيرة إلى أنّ اليوم سيشهد إقلاع 7 رحلات جوية استثنائيه إلى الإمارات والكويت.

وأضافت الوزارة خلال بيان لها، أنّ الرحلات تقلع من مطار القاهرة الدولي، وتعود إلى مطار أسيوط الدولي، باستثناء رحلة واحدة فقط تعود من الكويت إلى مطار القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تجري سلطات مطاري القاهرة وأسيوط الدوليين، فحصا طبيا على ركاب الرحلات القادمة من الخارج، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي.