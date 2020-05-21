سدود الصعيد استقبلت أكثر من 500 ألف متر مكعب

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرا من قطاع التوسع الأفقي بشأن الأمطار التي سقطت يومي 16-17 مايو على بعض محافظات الوجه القبلي، حيث تم احتجاز كميات من الأمطار تقدر باكثر من 500 ألف متر مكعب أمام بعض السدود وداخل بعض البحيرات الصناعية الجاري تنفيذها حاليا، ضمن منظومة كبيرة من الأعمال الصناعية على اختلاف أنواعها "سدود وبحيرات صناعية وجسور حماية وحواجز توجيه وقنوات صناعية".

ويخضع الدكتور محمد عبدالعاطي للحجر المنزلي، عقب ثبوت إصابة محافظ الدقهلية بفيروس كورونا، والذي التقاه الوزير الاثنين الماضي في منزله.

وأوضح التقرير أنّ أعمال الري ينفذها قطاع التوسع الأفقى للحماية من السيول تبلغ تكلفتها 810 مليون جنيه وهى عبارة عن 73 عمل صناعي بمحافظات الوجه القبلي (15 سدا + 29 بحيرة + 19 جسر حماية + 1 حاجز توجيه + 1 قناة صناعية + انشاء مخر+ 7 تأهيل مخرسيل).

وذكر التقرير أنّ الأعمال التي جرى تنفيذها بزمام الإدارات العامة للتوسع الأفقي والمشروعات باسنا وأسيوط، أثبتت كفاءتها وفعاليتها في حصاد مياه الأمطار، حيث تم احتجاز كميات من مياه السيول تقدر بـ300 ألف م3 أمام سد الإعاقة w16 وداخل البحيرة w17 الجاري تنفيذهما ضمن عمليه حماية وادي عبادي 3 بمحافظة أسوان بسعة تخزينية 1,2 مليون م3، لحماية طريق ادفو مرسى علم السياحي وتكلفة 14,8 مليون جنيه.