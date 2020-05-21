الإسكان: أضفنا 18 ألف فدان للحيز العمراني بالإسكندرية

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ منطلقات التنمية في ربوع مصر هي المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية مصر 2052.

وأضاف خلال تصريحات على هامش افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع بشاير الخير 3 في الإسكندرية، أنّ المخطط وضع نظرة شاملة للجمهورية كلها: "لدينا في مصر منطقتين حضاريتين كبيرتين، الأول إقليم القاهرة الكبرى ويحتوي على 20 مليون نسمة وأكثر من 5 ملايين فرصة عمل، والثاني فهو إقليم الإسكندرية ويتمتع بخصائص متميزة، والتنمية فيه تسير بشكل سريع".

وتابع أنّ مخطط الإسكندرية يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية: "عملنا أكبر حيز عمراني للمدينة للتغلب على ظاهرة الامتداد العشوائي والأبراج والمباني التي تختلف عن قيود الارتفاع المقررة".

وواصل: "أضفنا 18 ألف فدان للحيز العمراني تمثل 36% من خطة الأحوزة العمرانية لعام 2032"، مشيرًا إلى أنّ للمدينة إطلالة تزيد عن 56 كم على ساحل البحر، ومن ثم يجب إتاحة مناطق حضارية في الشرق والغرب لتجنب انتقال المواطنين.

وأردف: "داخل الكتلة العمرانية جيوب لم يتم تنميتها بعد، ونعمل عليها ولديها مشروعات تنمية رائدة مثل مشروع بشاير الخير، ونحن على مشارف تطوير ترعة المحمودية، ونتكامل مع الزملاء في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ونطور المناطق المتاخمة لتغيير استخدام نمط الاستخدام حيث غلب عليه الصناعة، ونطوره الآن ليصبح سكنيا متكاملا بمجموعة مشروعات التنمية ولدينا 156 فدانا تملكها شركات قطاع الأعمال عبارة عن أراض فضاء غير مستغلة، إضافة إلى 357 فدانا أخرى كانت مناطق لصناعات ولوجستية غير مستغلة".