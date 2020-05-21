التعليم العالي: نستعين بعلماء مصريين في الخارج لإصدار بيانات كورونا

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّه منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا منتصف فبراير الماضي، فالحكومة تعمل بشكل مؤسسي.

وأضاف خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع بشائر الخير 3 في الإسكندرية: "هناك تنسيق علمي وأكاديمي في إدارة الأزمة، ورئيس الوزراء يصدر بيانا أسبوعيا أو يوميا عن الاجتماعات، ويكون الأساس فيه هو علوم البيانات والبحث العلمي ليس فقط في مصر ولكن على مستوى العالم".

وتابع: "هذا الأمر يتم من خلال التعاون مع كثير من العلماء المصريين في الخارج، الذين عملوا معنا من أول الأزمة حتى اليوم، لتحليل البيانات لإصدار القرارات".

وأردف: "نعمل من خلال مجموعة العمل البحثية، سواء لتحليل صور الأقمار الصناعية وكثافات السكان، أو تحليل أعداد البيانات المسجلة من قبل وزارة الصحة يوميا، ونعمل مع علماء مصريين يقودهم الدكتور هشام العسكري، وهو أستاذ في علوم الأرض والاستشعار عن بعد في جامعة أمريكية، ويقود مجموعة عمل كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب مجموعة عمل داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".