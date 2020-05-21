تكثيف أعمال النظافة وتعقيم المدارس والمنشآت الحيوية ببني سويف الجديدة

ذكر المهندس أشرف عبدالرحمن رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أن إداراتي البيئة والتنمية بالجهاز وشركات خدمات النظافة العاملة بالمدينة كثفت أعمال رفع المخلفات والنظافة وتطهير وتعقيم قطاع (و) بمنطقة "ابني بيتك" وعدة مناطق بالمدينة.

وأضاف "عبدالرحمن"، أنه تم استكمال أعمال تنظيف ورفع المخلفات لشارع الإمام علي بالحي السكني الثاني بالمدينة، إلى جانب تطهير وتعقيم مكتب ايرادات وتحصيل المياه، ومدخل مبنى العزل بالمدينة الجامعية، وجميع الطرق المؤدية له.

وأشار إلى أنه تم استكمال تطهير وتعقيم بعض مدارس الحي الأول، ومنها مدرسة المستقبل التجريبية للغات، ومدرسة النهضة الرسمية للغات، وكذا مدرسة الشهيد الثانوية الجديدة، وذلك في إطار الإجراءات التي يتخذها جهاز مدينة بني سويف الجديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.