الصحة تحدد شروطا لمغادرة مصاب كورونا الحجر الصحي.. تعرف عليها

وضعت وزارة الصحة والسكان عدة شروط وقواعد يجب توافرها قبل الموافقة على مغادرة مريض فيروس كورونا لفندق الحجر الصحي، أو نزل الشباب والمدن الجامعية.

وأوضحت الوزارة أنّ من بين الشروط أن يكون المريض أنهى بروتوكول علاج الحالات البسيطة لمدة 5 أيام، وألا يكون ظهرت عليه أي أعراض إكلينيكية ذات صلة خلال آخر يومين، وأن يستطيع توفير مكان للعزل المنزلي ويرغب في ذلك.

ووجّهت الوزارة بتنفيذ عدة تعليمات مهمة قبل الخروج من الحجر، وأولها تسليم المريض نموذج المتابعة والتعليمات، والتنبيه بالعودة لعمل تحليل PCR بعد أسبوع من خروجه، وزيارة موقع وزارة الصحة والسكان لمعرفة أقرب مستشفى لمحل إقامته يتوفر بها خدمة عمل التحليل http://www.moh.gov.eg أو الاتصال بالخط الساخن 105 مع التنبيه بإحضار نموذج المتابعة لسهولة التعرف على بياناته أثناء إجراء التحليل.

كما وجّهت الوزارة بتسليم المريض 5 ماسكات جراحية لارتدائها في طريقه للمنزل وأثناء ذهابه لعمل التحاليل، مع إرسال بيان مجمع بحالات الخروج للغرفة المركزية لسهولة التواصل والتأكد من المتابعة، وأن يقوم الطبيب المعالج بشرح تعليمات الفترة المقبلة للمريض، وتستكمل الممرضة البيانات بكارت المتابعة المنزلي وشرح قواعد العزل المنزلي للمريض، مع إرسال صورة من كارت تعريف المريض للمديرية التابع لها للمتابعة.

وأكدت الوزارة في تعليماتها قبل خروج المريض من مكان الحجر الصحي، أن تنسق الإدارة أو المنطقة الصحية التابع لها محل إقامة المريض، متابعة الحالة الصحية للحالة المعزولة في المنزل تليفونيا، ومتابعة الحالة للتأكد من اختفاء الأعراض المرضية.