بعد خفضه لـ7 أيام بدلا من 14.. آليات استعادة فروق أسعار الحجر الصحي

مع صدور قرار بتخفيض مدة الحجر الصحي، تلقى مجلس الوزراء، عدة طلبات من المواطنين، لمعرفة كيفية استرداد فروق أسعار، وقيمة أيام الحجر الصحي، بعد تخفيض عدد الأيام من 14 إلى 7 أيام.

"الوطن" تنشرها في 5 نقاط:

1 - إعطاء إدارة الفندق الشخص الذي استوفى مدة الحجر الصحي، خطاب مختوم وموقع من إدارة الفندق، بعدد الليالي التي قضاها بالفندق، حتى يتمكن من استرداد فرق المبالغ من شركة الطيران.

2 - بالنسبة لركاب مصر للطيران: يرسل الراكب بريد إلكتروني للشركة على sales_finance@egyptair.com وستقوم الشركة بإرسال وثيقة للركاب بالمبلغ المتبقي له، يستطيع صرفه من أحد مكاتب مصر للطيران، أو يتوجه مباشرة إلى أحد مكاتب مصر للطيران، بالخطاب المختوم من الفندق

3 - بالنسبة لركاب شركة أير كايرو: يقوم الراكب بالدخول على موقع الشركة flyaircairo.com ثم ملئ Refund Form، او الاتصال برقم 26955555، أو التوجه لمقر شركة أير كايرو (6 شارع الصفا، مساكن شيراتون) بالخطاب المختوم من الفندق.

4 - تقوم شركة الطيران (مصر للطيران او اير كايرو) برد المبالغ المستحقة خلال 14 يوم عمل من تاريخ مغادرة الفندق.

5 - تم الاتفاق خلال اجتماع مشترك عقد بمجلس الوزراء، علي ضرورة التنسيق بين شركتي الطيران (مصر للطيران واير كايرو) والفندق لتحديد مواعيد رحلات المغادرة للركاب والعمل علي إنهاء إجراءت سفرهم، قبل موعد الرحلات بوقت كاف وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة بعد إجراء التحاليل اللازمة.