وصول 298 مصريًا من السعودية إلى فندق الحجر الصحي بمرسى علم

استقبل مطار مرسى علم، مساء اليوم الثلاثاء، رحلة طيران قادمة من جدة وعلى متنها 298 راكب مصري من العالقين في السعودية، وذلك ضمن رحلات الجسر الجوي التى أقرتها الحكومة بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى تصريح صحفى اليوم، على خضوع جميع الركاب وطاقم الطائرة للكشف الطبي والتحاليل الفورية فور نزولهم من سلم الطائرة بمعرفة أطقم طبية متخصصة من الحجر الصحي والطب الوقائي.

وأضاف أنه تم نقل جميع العائدين عبر أتوبيسات سياحية معقمة إلى أحد الفنادق السياحية بمرسى علم، ووضعهم تحت الحجر الصحي تحت إشراف طبي كامل والتنبيه عليهم بعدم مغادرة الغرف ومتابعتهم طبيا والإبلاغ عن أي مشكلة صحية أو أي أعراض طارئة إلى لفريق الطبي المرافق، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.