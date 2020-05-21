فصل 4 مدرسين لتغيبهم عن العمل خوفا من كورونا بـ"طب أسوان"

أكد الدكتور محمد زكى الدهشوري عميد كلية الطب بجامعة أسوان، أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضبط العمل في جميع مؤسسات الدولة تقوم إدارة كلية الطب بجامعة أسوان بتوجيهات من الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة بمتابعة أداء جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بالكلية ومدى التزام الجميع بالأدوار المنوطة بهم سواء في العملية التعليمية أو العلاجية.

وتابع الدهشوري، في بيان صحفي، اليوم، "في هذا السياق وفي تلك الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، والتي تتطلب تكاتف الجميع للخروج من الأزمة بسلام، تم تحويل مجموعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للتحقيق لعدم التزامهم بالتواجد وأداء الأعمال المكلفين بها وانتهت نتيجة التحقيق إلى إنهاء خدمة 4 من أعضاء هيئة التدريس لتغيبهم عن التدريس بالكلية والعمل بالمستشفى لفترة طويلة تجاوزت المسموح به قانونا رغم أن إدارة الكلية نبهت عليهم مرارا بالالتزام، ومن هذا المنطلق تهيب إدارة الكلية بجميع الزملاء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بالكلية والمستشفيات الجامعية الالتزام بالتدريس والعمل بالمستشفيات الجامعية طبقا لجداول وخطط التدريس القائمة بما يضمن حسن سير وانتظام الدراسة والخدمة العلاجية ولن تتهاون إدارة الكلية والجامعة في أي تقصير في تلك الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد".

وتابع البيان: وقرر مجلس جامعة أسوان في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، فصل 3 مدرسين وأستاذ مساعد عن العمل بكلية الطب ضمن أعضاء هيئة التدريس بالكلية، "مدرسين تخصص جراحة التجميل (م.س) و(م.م)، وأستاذ مساعد بقسم الجراحة (ح.أ) و مدرس بقسم الجراحة (م.م)، وذلك لكثرة غيابهم لمده 30 يوما عن العمل بالمستشفى الجامعي بسبب تخوفهم من الإصابة بفيروس الكورونا، بناء على المذكرة المقدمة من الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب بجامعة أسوان، كما شدد مجلس الجامعة على أهمية تدبير كافة الإجراءات الاحترازية بكافة الكليات استعدادا لعقد امتحانات نهاية العام وحرصا على صحة الطلاب خلال فترة عقد الامتحانات".