وضع حجر الأساس لمستشفى الطوارئ الجامعي في أسوان

وضع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، يرافقه الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، مساء أمس، حجر الأساس لإنشاء مستشفى الاستقبال والطوارئ على مساحة 1500 م2 وبتكلفة إنشائية 330 مليون جنيه.

ويتكون المستشفي الجديد من 5 طوابق تضم 150 سريرا بأقسام طوارئ الإصابات والعناية المركزة والأشعة والمعامل، بالإضافة إلى 6 غرف عمليات جراحية، فضلاً عن استراحة الأطباء وجراج بالطابق الأرضي.

يأتي ذلك ضمن مشروعات التوسعات الجارية بمستشفى أسوان الجامعي، والتي تشمل أيضاً مشروع إنشاء مستشفى الباطنة بتكلفة إنشائية 140 مليون جنيه وهي مكونة من 5 طوابق تضم 150 سريرا أخرى موزعة بأقسام الباطنة العامة والخاصة والمخ والأعصاب والقلب والأورام والصدرية والجلدية والعلاج الطبيعي.

فيما جرى افتتاح قسم جديد للغسيل الكلوي بالمستشفى نفسه بطاقة 56 ماكينة، وليتوازي هذا مع إعادة تطوير قسم العظام بتكلفة 20 مليون جنيه ويضم 70 سريرا وغرفتي عمليات.

واستمع محافظ أسوان ورئيس الجامعة، لشرح مفصل عن أقسام المستشفى والمشروعات الجارية.