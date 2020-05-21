السيسي للمصريين عن كورونا: اطمئنوا واحذروا.. ندير الأزمة باحترافية

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للمواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، قائلًا: "عاوز أقول للمصريين اطمنوا ولكن احذروا في آن واحد، فالاطمئنان يكّمن في أنّ الدولة تُدير أزمة فيروس كورونا بشكل علمي واحترافي ومهني، وكذلك قوة قدرات الدولة في مواجهة هذه الأزمة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مشروع "بشائر الخير 3" بمحافظة الإسكندرية: "فيه موضوع عاوز أؤكد عليه، حجم الأسرّة اللي موجودة وحجم الغرف العناية المركزة، لما نيجي نعلن عنها في التليفزيون نقصد منها إننا عندنا القدرات للمواجهة، ولكن القدرات بيتمّ استخدامها مع الأمراض الأخرى".

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي "بشاير الخير 3".

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددًا كبيرًا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.