"الرياضة والطعام الصحي".. نصائح الرئيس لتقوية مناعة المصريين ضد كورونا

قدّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعض النصائح للشعب المصري سواء كان شابًا أو مُسنًا بممارسة الرياضة، لمساعدتهم على تقوية مناعتهم، في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال السيسي، خلال افتتاح مشروع "بشائر الخير 3" في الإسكندرية: "على الجميع ممارسة الرياضة، الرياضة ثم الرياضة، أي إنسان مهما كان سنة لازم يمارس الرياضة عشان يزود مناعته الصحية، وكمان يتناول أطعمة ممكن تزود مناعته، ومش عاوز أقول كمان يتناول أدوية عشان تزود مناعته، بس على الأقل نهتم بالرياضة والأطعمة".

ولفت الرئيس إلى أهمية زيادة وعي المواطنين للحفاظ على المسار الذي تتوقعه الدولة، سواء في عدد الإصابات أو الوفيات أو غيرها، متابعا: "من فضلكم، احنا حاولنا من بداية الأزمة منخوفكمش، وخلينا الموضوع في حضن الدولة وحضن وزارة الصحة وحضن الأطقم الطبية في مصر".

وتابع: "الجهات دي هي اللي شايلة الشيلة، عشان منخوفكمش، ونقلنا لكم الموضوع برفق عشان منفزعكمش، لكن من فضلكم بقى خلوا بالكم معانا".

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.